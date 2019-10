Wir setzen uns an den Tisch, sie sagt, dass sie, wenn Sie in Polen ist, sich mal an einen Coach wenden wird, denn diese Kombination Nobelpreis und Tokarczuk, da könne sie sich irgendwie nicht dran gewöhnen. Der Verleger Daniel Kampa hält eine Rede. Er ist auch so ein Glückskind - mit einer guten Nase. Er war auch der deutschsprachige Verleger, als Bob Dylan den Nobelpreis bekam. Und jetzt Tokarczuk in seinem ganz kleinen und ganz neuen Verlag. Wie das kam? Wir am Tisch beschließen, es einfach Karma zu nennen. Tokarczuk sagt: Kampa-Karma.

Sie war seit der Bekanntgabe des Preises noch gar nicht in Polen. Jetzt am Wochenende fährt sie und freut sich: Bei Krakau wird ein Wald für sie gepflanzt. 20.000 neue Bäume. Die Menschen werden ihre eigenen kleinen Bäumchen mitbringen, den Rest stiftet die Stadt. Ein Olga-Wald. Was der genaue Grund dafür ist, frage ich. Und sie antwortet auf Englisch die schönsten Sätze dieser Messe: „No explanation. Just love.“

Dann erzählt sie, dass sie in den Tagen in Deutschland, nach der Bekanntgabe, fast ausschließlich über Politik reden musste. Sie beklagt sich nicht, sie wundert sich eher, erklärt es auch gleich damit, dass viele eben ihr Werk nicht kennen. Sie sagt aber auch, dass sie hofft, dass sie da wieder rauskommt, aus dieser Rolle der politischen Botschafterin, Vertreterin des besseren Polen, eine Ein-Frau-NGO. Das will sie nicht. „Ich bin dafür viel zu verrückt und chaotisch im Kopf. Ich denke heute dies und morgen das.“ Außerdem sei sie ein unsicherer Mensch, wenn sie nicht ein bisschen was getrunken habe. Das sei nichts für sie. Nicht wie Günter Grass, von dem sie vor vielen Jahren in Berlin mal einen Preis überreicht bekommen hat, den Brücke-Berlin-Preis.



„In Polen“ sagt sie, „werde ich nicht über Politik reden.“ „Warum?“ fragt der ganze Tisch. Ist es nicht dort besonders nötig, wo das freie Wort bedroht scheint? „Aber nein“, sagt sie. „Die Leute dort wissen selbst Bescheid. Denen brauche ich nicht Politik beizubringen.“ Und sie erzählt von der starken, lebendigen Opposition in Polen und wie es sie ärgert, dass ihr Land politisch mit Orbáns Ungarn in einen Topf geworfen wird.