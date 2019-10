Dieses Gefühl am Morgen, bevor die Messe beginnt, wenn ich hier stehe, an der offenen Tür zur Halle 3.0, wo auch der SPIEGEL seinen Stand hat, die leeren Gänge morgens um acht, der Geruch des frisch verlegten Teppichs, die Büchertürme und keine Menschen da. Nur die Bücher und die Leere. Wie ein Vakuum, das einen hineinzieht in die Halle und das Staunen, auch nach meiner 25. Messe oder so: dass es das gibt. Diese Unzahl von Büchern aus aller Welt, das bald einsetzenden Gemurmel in den Gängen über Literatur, über Schriftsteller.

Karl Ove Knausgård hatte das in seiner Eröffnungsrede am Montag abend so toll beschrieben, als er von der Langsamkeit von Literatur sprach. Und dass das eigentlich ihre Haupteigenschaft ist. Sie ist langsam, sie entsteht langsam, auch das Lesen lässt sich nicht beschleunigen. Knausgård hatte das beschrieben am Beispiel eines Gedichts von Inger Christensen. Dass er vor 25 Jahren zum ersten Mal las und vor kurzem las er es nochmal und es war ganz neu und anders. In