Der Größte frühstückt zum Beispiel Eis. Seit sechs Monaten. Was für ein entspannter Riese da am Abend auf der Bühne des Schauspielhauses. Irre. Ein Typ, der vor einem halben Jahr seine märchenhafte Basketballkarriere bei den Dallas Mavericks beendet hat und seitdem vor allem herrliche Sachen isst. Dirk Nowitzki, Supersuperstar, der seine Karriere eigentlich so leise wie möglich beenden wollte und am Ende wurde es eine der größten, lautesten Abschiedstourneen des Sports.