Es waren alle irgendwie in royal elektrischer Stimmung, als wir am Dienstagvormittag in Köln auf die Abfahrt des norwegischen Literaturzugs warteten. Ihr Zug. Es war ihr Wunsch gewesen, Kronprinzessin Mette-Marits Wunsch, zur Feier des Gastlandauftrittes ihres Landes Norwegen zusammen mit ihren Autorinnen und Autoren im Zug in der Messestadt Frankfurt einzufahren.

Man kann das natürlich eine etwas alberne Idee finden. Warum sollten sich autonome, stolze Dichter von ihrer Kronprinzessin zur Messe begleiten lassen? Spinnen die? Können Norweger nicht allein reisen? Tja. Wenn Sie so denken, haben Sie Mette-Marit noch nicht getroffen. Und sie noch nicht über Literatur reden hören.