Es gibt Wochen im Leben des Emmanuel Macron, in denen man auf keinen Fall französischer Präsident sein möchte. Die kommende Woche ist so eine. Am Montag wird Macron vor 13 aufgereihten Särgen im Hof des Invalidendoms stehen und um die französischen Soldaten trauern, die bei einer Hubschrauberkollision im Rahmen der Anti-Terror-Operation "Barkhane" in Mali ums Leben kamen.

Am Dienstag reiste er nach London zum Nato-Gipfel, wo er die nicht leichte Aufgabe hatte, nach seiner Nato-Hirntod-Diagnose die verstimmten europäischen Partner davon zu überzeugen, dass sein "Economist"-Interview nur ein "konstruktiver Redebeitrag" sein sollte. So zumindest formulierte es vor Kurzem ein enger Berater des Präsidenten.

Die größten Sorgen aber dürfte Macron neben allen außenpolitischen Irritationen der kommende Donnerstag bereiten, dieser seit Wochen beschworene 5. Dezember, für den fast alle Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen haben.

Erwartet wird ein sozialer Protest, wie es ihn seit dem Jahr