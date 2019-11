Die Gegner, mit denen sich N’Golo Kanté anlegt, sind oft einen Kopf größer als er. Der unscheinbare Franzose spielt beim FC Chelsea im Mittelfeld. Wer noch nicht gegen ihn antreten musste, könnte ihn zunächst womöglich unterschätzen. Doch dann würde er bald den Aufprall spüren, wenn der muskulöse Kanté ihm den Ball abjagt. Der 28-Jährige spielt mit einer bemerkenswerten inneren Ruhe und lässt Spieler wie Messi, Mesut Özil, Toni Kroos souverän von sich abprallen. Für die "Blues" in London und "Les Bleus" von der französischen Nationalmannschaft ist er ein Stützpfeiler, für sein allürenfreies Auftreten allseits beliebt.

Neben dem Feld scheint der Franzose mit malischen Wurzeln jedoch zum Spielball finsterer Interessen geworden zu sein. So hart und unerbittlich N’Golo Kanté auf dem Platz auftritt, so hilflos wirkt er im Umgang mit den Schatten seiner Herkunft. Windige Spieleragenten zerren an ihm, wollen an dem Fußballstar mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro mitverdienen. Und Kanté kann