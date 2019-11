Wer sich eine Fußball-WM kaufen will, muss schon wissen, wer zu kaufen ist. Und glaubt man mutmaßlichen Geheimdossiers, die in dieser Woche auf der russischen Enthüllungsseite "The Insider" auftauchten, dann waren 2010 einige Männer aus der Fifa käuflich – bei der Vergabe der WM 2018 an Russland. Über einen Fifa-Granden notierten russische WM-Werber demnach: "Könnte wertvolle Geschenke positiv bewerten." Über den nächsten: "Von der Möglichkeit eines direkten Stimmenkaufs ist auszugehen."

Gut ansprechbar soll auch der hier gewesen sein: "Nach Informationen aus mehreren Quellen neigt er dazu, seine Stimme für eine finanzielle Vergütung von einer bis anderthalb Millionen Euro zu vergeben." Oder der: "Wird die Bewerbung unterstützen, für die ihm der höchste Betrag in Aussicht gestellt wird."

Schließlich einer noch: Der Berater "bietet dessen Stimme an gegen großzügige Bezahlung seiner Beraterdienste – 3 Millionen Euro". Dieser letzte Wahlmann soll sich zwar nicht groß von den anderen aus dem