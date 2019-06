Gierig nehmen die beiden Schwestern aus Saudi-Arabien alles auf, was ihnen in den Straßenschluchten von Hongkong begegnet: Männer in Nadelstreifen, Frauen in luftigen Kleidern auf den Fähren in der Kowloon-Bucht, Nachtmärkte, Cocktailbars, Amüsierviertel. Die jungen Frauen genießen ihre neue Freiheit, das sieht man ihnen an. Sie laufen an einem Tag im März in zerrissenen Jeans und mit offenem Haar durch die Stadt; sie haben viele Fragen. Am besten, sagen sie, gefielen ihnen hier die Menschen, wie sie leben, was sie lieben, all das sei so aufregend.

Dann steigen sie in einen Fahrstuhl und setzen sich ans Fenster eines Hotelzimmers hoch über Hongkong, der genaue Ort muss geheim bleiben, die Handys sind ausgeschaltet, Fotos nur von hinten. Sicherheitsvorkehrungen wie bei Whistleblowern – nur geht es hier um zwei Schwestern aus Saudi-Arabien, 18 und 20 Jahre alt, Rawan und Reem wollen sie genannt werden, in Wirklichkeit heißen sie anders.

Die Schwestern erzählen die Geschichte ihrer Flucht, vorsichtig,