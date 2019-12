Kaum eine Entscheidung im Leben ist so weitreichend und zugleich so individuell, wie die Entscheidung für oder gegen Kinder. "Mein Bauch gehört mir", lautete der Slogan, mit dem Frauenrechtlerinnen in den Siebzigern gegen den Abtreibungsparagrafen 218 kämpften. Heute wird über den Paragrafen 219a gestritten, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Die Proteste zeigen, dass die Frauenbewegung sich hier noch lange nicht am Ziel sieht.

Ein anderes Thema, bei dem Frauen ebenfalls mit dem Gefühl von Bevormundung und Abhängigkeit kämpfen, ist die Sterilisation. Wenn eine Frau keine Kinder bekommen will, kann der Eingriff eine dauerhafte Verhütungsmethode sein. Er ist nur schwer rückgängig zu machen – und wird daher von Ärzten offenbar nur sehr zurückhaltend durchgeführt. Oder, so legen es Erfahrungsberichte Betroffener nahe, bei jungen Frauen sogar abgelehnt.

"Ich musste 34 Jahre alt werden, damit mir jemand zuhört. Und das macht mich wütend", schrieb eine Nutzerin dazu auf Twitter.