Wer Freimaurer nur aus Dan-Brown-Thrillern kennt, dürfte sich ihre Zusammenkünfte vielleicht in etwa so vorstellen: Zu nächtlicher Stunde treffen sich am Stadtrand ein paar düstere Gestalten und murmeln lateinische Verse, um dann gemeinsam okkulte Riten zu zelebrieren.

Die Realität sieht allerdings anders aus. Ganz anders.

An einem regnerischen Abend versammeln sich die Mitglieder der Düsseldorfer Loge "Constantia" in ihrem Logenhaus nahe dem Zoo – und plaudern miteinander. An einem der Tische links im Saal sitzt die Frau, die sich mit der Freimaurerei so gut auskennt wie vielleicht keine andere in Deutschland: Antje Hansen, eine freundliche 50-Jährige mit perfekt sitzender Kurzhaarfrisur.

Die studierte Chemikerin ist Vorsitzende der in 28 Logen organisieren knapp 600 deutschen Freimaurerinnen – oder, wie es auf Hansens Visitenkarte heißt: Großmeisterin der Frauen-Großloge von Deutschland, FGDL.

SPIEGEL ONLINE: Frau Hansen, wie wird man Freimaurerin?

Antje Hansen: Ich bin als Studentin dazugestoßen, vor