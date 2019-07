Es sind gerade keine günstigen Zeiten für den Bagel. Die Avocado auf Vollkornbrot bringt ihn in Bedrängnis. Seit Coffee Fellows die Stulle in seinen Läden anbietet, wird der Bagel seltener nachgefragt. Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe: Die Knifte hat, was dem Bagel fehlt. Und was Essen heute braucht, um als angesagt zu gelten. Hätte der Bagel Gefühle, er käme sich so gestrig vor wie ein alter weißer Mann.

Stefan Tewes, 51, ist Experte für Siege wie auch für Niederlagen. Im ersten Leben war er Hockeynationalspieler, im zweiten Unternehmensberater, unter anderem in London. Fasziniert von den dortigen Coffeeshops, begann er 1999 Leben Nummer drei und gründete mit seiner Frau Kathrin die Kaffeehauskette Coffee Fellows. Das erste Café in der Münchner Leopoldstraße lief gut, das zweite, versteckt im Souterrain eines Düsseldorfer Einkaufszentrums, machte bald wieder dicht. Danach hatte Tewes verstanden: Entscheidend ist nicht nur, was er verkauft, sondern auch wo.

Heute ist Coffee Fellows mit