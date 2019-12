Ein Vorratseinkauf stand an, ich hatte von meinen Töchtern von einem Unverpacktladen gehört und dachte, ich könnte dort das meiste bekommen.



Hätte ich mich mal besser erkundigt. Hätte ich mal besser vorher zu Hause nicht so angegeben mit dem ökologischen Auftrag, den ich mir selbst gegeben hatte.

Der Unverpacktladen liegt in der Hamburger Rindermarkthalle, sie gehört zum früheren Schlachthof, heute ist sie ein Einkaufszentrum. Es stellte sich heraus, dass dieser Laden ein winziges Geschäft unter vielen großen ist: Aldi, Edeka, die Filiale einer Drogeriekette.

Ich füllte Kircherbsen, rote Bohnen, Maismehl in Leinenbeutel, schon als ich den Laden betrat, verstand ich, dass ich für einen Vorratseinkauf hier nicht weit kommen würde. Was ich nicht gewusst hatte: wie sehr mich das Plastik in den anderen Geschäften, in die ich danach gehen sollte, stören würde – eine Flut. Aber was sollte ich machen?

Meine jüngere Tochter brauchte etwas fürs Schulbrot, sie, 13, und ihre ältere Schwester, 18, leben