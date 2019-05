Ein einziges Wort genügt dem Laubacher Justizinspektor Friedrich Kellner, um das Verbrechen des Regimes zu benennen. An den Rand eines Zeitungsberichts, der schildert, dass etwa 65.000 Juden aus der Slowakei in "Transporten abgeschoben" worden seien, schreibt er am 25. September 1942 nur: "Wohin"?

Er schneidet den Artikel aus, klebt ihn fein säuberlich in sein geheimes Tagebuch und notiert dazu: "Die sogenannte 'Bereinigung' Europas von Juden wird ein dunkles Kapitel in der Menschheitsgeschichte bleiben. Wenn wir in Europa so weit sind, dass wir Menschen einfach beseitigen, dann ist Europa rettungslos verloren. Heute sind es die Juden, morgen ist es ein anderer schwacher Volksstamm, der ausgerottet wird."

Es ist nur ein Eintrag auf fast 900 Tagebuchseiten. Als Kellner am 26. September 1938 beginnt, seine Gedanken niederzuschreiben, ist Hitler fünf Jahre an der Macht, die Nürnberger Rassengesetze sind seit 1935 beschlossen, Österreich bereits an Hitlerdeutschland angeschlossen. Während die