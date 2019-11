Der "Hoffnungsträger für unser Land", den der Eröffnungsredner angekündigt hat, will direkt ein Missverständnis ausräumen. "Wenn ich in diesem Zusammenhang das ein oder andere kritisch sage, vorgestern, gestern und auch heute Abend, dann ist das keine Kritik an Personen", sagte Friedrich Merz vor rund 800 Zuschauern im Frankfurter Palmengarten. Man müsse sich "endlich mal wieder angewöhnen, dass eine Kritik an Sachfragen keine Personalkritik ist und eine Kritik an Personen kein Putschversuch ist".

Merz hatte in der vergangenen Woche die "Untätigkeit und die mangelnde Führung" Angela Merkels beklagt, die sich wie ein Nebelteppich über das Land gelegt hätten. Manch einer war vermutlich auf die Idee gekommen, dass sei als Angriff auf die Kanzlerin gemeint gewesen. Auch seine Aussage, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sei "nicht die Einzige", die Kritik verdiene, wurde – für Merz offenbar überraschend – als Tadel für die CDU-Chefin interpretiert.

Nachdem er diese Fehldeutungen also richtiggestellt