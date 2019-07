von Petra Sorge, Giacomo Zandonini, Ludovica Jona, Chris Jones, Caitlin Chandler

An einem Sonntagmorgen im Dezember endet die Reise von Adjaratou Goro, 18, an einem Wellblechgebäude im westafrikanischen Niger. Fast 400 Kilometer hat das dürre Mädchen mit dem orangenen Kopftuch zurückgelegt, zu Fuß, per Bus, im Sammeltaxi, quer durch die Savanne. In ihrer Heimat Burkina Faso hatte man ihr einen Job auf einem Markt im Nachbarland Niger versprochen. Nun, am Grenzposten von Makalondi, verstellen ihr bewaffnete Polizisten den Weg.



Goro muss auf ihre Registrierung warten. Die Sonne steht im Zenit. Vom Boden steigen rote Staubwolken auf.

Adjaratou Goro wird ins Gebäude gerufen. Ein Polizist nimmt ihr den Personalausweis ab, scannt das Dokument und bittet sie um ihre Fingerabdrücke. Dann ihr Foto: Während sie ängstlich in die Kamera schaut, erscheint ihr Gesicht auf dem Bildschirm. Der Beamte hat für sie eine neue Profilseite in Midas eingerichtet, dem sogenannten Migrations-Informations- und Datenanalyse-System.

Diese Software ist eine Entwicklung der Internationalen Organisation für Migration (IOM); sie wurde vor einem halben Jahr auf die neuen Computer aufgespielt. Alles wird gespeichert: Pässe, Fingerabdrücke, Fotos, Adressen. Die Technik soll dem Land helfen, die Grenzkontrollen zu verbessern, Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Aber auch: irreguläre Migration einzudämmen.