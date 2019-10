Dieser Artikel stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Bestseller. Er ist zuerst erschienen im Mai 2015.





Die frühen Jahre der DDR – für Gudrun Radek sind das die Erinnerungen an sorgloses Spielen in den Trümmern Berlins. Sie habe eine schöne Kindheit und Jugend gehabt, sagt die 73 Jahre alte pensionierte Lehrerin, doch manches sei auch sehr mühsam gewesen in Ostberlin. Zum Beispiel im Winter Schnittblumen zu bekommen: Als Radek, sie war damals Studentin, sich 1959 verlobte, musste die Oma aus Westberlin einspringen, um einen Blumenstrauß aufzutreiben.

Zwei Jahre später war der Hochzeitsstrauß ein Problem. Radek hätte sich Rosen gewünscht, aber die waren nicht zu kriegen. Nach langen Bemühungen konnten ihr künftiger Mann und sie einen Strauß aus Gerbera vorbestellen.