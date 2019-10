Eine leichte Melancholie liegt in der Luft, das Laub raschelt unter den Füßen, letzte Rosenblüten leuchten. Oder es regnet in Strömen. Nichts raschelt, alles tropft. Der Sommer ist eindeutig vorbei. Doch seit ich einen Garten habe, bedeutet Herbst für mich nicht nur Abschiedsschmerz.

Es ist nämlich Zeit, etwas für die Zukunft zu tun. Blumenzwiebelzeit. Wer einen bunten Frühling erleben will, muss jetzt handeln. Manche Arten kämpfen sich sogar schon durch die letzte Schneekruste - damit sind sie auch die ersten Pflanzen, die Nahrung für Insekten bieten.

Die ersten Blüten des Jahres zu sehen ist immer etwas Besonderes. Der Anblick einer Krokuswiese etwa macht einfach gute Laune. Im Grunde ist die Anlage so einer Fläche einfach: Zwiebeln in der vorgegebenen Tiefe richtig herum in die Erde bringen, ungefähr sechs Monate warten - und sich freuen, wenn die erste Farbe sichtbar wird. Aber wie genau bekommt man die kleinen Knollen am besten an ihren vorbestimmten Platz?

"Runter auf die Knie!"

"Runter