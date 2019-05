Funktionieren Diktaturen besser als Demokratien?

SPIEGEL: Herr Harari, die liberale Demokratie steckt als Staatsform weltweit in der Krise. In vielen Ländern ist eine Hinwendung zu autoritären, nationalistischen Parteien und Anführern zu beobachten. Woran liegt das?

Harari: Die Erzählung der liberalen Demokratie bestand stets darin, dass sie den Menschen immer mehr und mehr Freiheit geben würde. Sie versprach uns freies Denken und freie Meinungsäußerung. Es gab die Idee der Bewegungsfreiheit. Geld, Ideen und Menschen sollten Grenzen problemlos überwinden können. Die freie Gesellschaft und der freie Markt würden allen ein besseres Leben ermöglichen. Das war das große Narrativ der Achtziger-, Neunziger- und frühen Nullerjahre. Es breitete sich weltweit aus und gab den Leuten eine positive Zukunftsvision. Doch jetzt verlieren sie den Glauben an diese Vision, sogar in den Kernländern der liberalen Demokratie, in Westeuropa und Nordamerika.

SPIEGEL: Haben Sie eine Erklärung dafür?