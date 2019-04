Der Fußballer Franck Ribéry, 36, gehört zu jenen Menschen, die andere gern an ihrem Leben teilhaben lassen. Er postet Bilder und Videos bei Instagram, die ihn in Alltagssituationen zeigen: Franck mit seinem Sohn beim Kicken im Garten. Franck im Ferrari. Franck im Hasenkostüm am Ostersonntag.

Die Welt weiß inzwischen alle möglichen unwichtigen Dinge über Ribéry. Er isst viel Fleisch, auf seiner Terrasse steht ein Gasgrill, er trägt auch in seiner Freizeit oft Jogginganzug.

Soziale Netzwerke werden von Fußballprofis gezielt zur Markenbildung genutzt, "sie sind für die Inszenierung der Stars heute unerlässlich", sagt Internetexperte Sascha Lobo.

Die Sportler geben ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Privatleben, im Gegenzug steigt die Zahl ihrer Follower und somit ihr Werbewert. Ribéry folgen bei Instagram 4 Millionen Fans, Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid 21 Millionen, der Social-Media-Ikone Cristiano Ronaldo 163 Millionen.

Ronaldo erreicht durch einen Post weit mehr Menschen als