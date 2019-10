Eine Runde aus 22 betagten Herren entscheidet an einem Donnerstag im Dezember des Jahres 2010 über die Zukunft. Sie tritt in Zürich zusammen und wählt Katar zum Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 2022, ihre Entscheidung sendet politische, wirtschaftliche und sportliche Schockwellen aus. Außerhalb von Katar gibt es kaum jemanden, der eine der wichtigsten Sportveranstaltungen der Welt in der Wüste sehen will.

Seit Jahren ermitteln Strafbehörden und angeblich unabhängige Fifa-Kammern, wie es zu der WM-Vergabe kommen konnte. Gegen mindestens zehn Entscheider gibt es mittlerweile Korruptionsvorwürfe, einige sind vom Weltverband Fifa suspendiert, andere tot. Zugleich ziehen Staatsanwaltschaften in Frankreich und der Schweiz immer engere Kreise um Nasser Al-Khelaifi, den einflussreichsten katarischen Sportfunktionär. Neuen Erkenntnissen des SPIEGEL und der Partnerredaktionen des Recherchenetzwerks EIC zufolge spielt Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain (PSG), eine entscheidende Rolle bei dem Geschachere.

Besonders nach der misslungenen Leichtathletikweltmeisterschaft vor zwei Wochen steigt die Nervosität im Emirat. Für die katarische Herrscherfamilie wird Khelaifi immer mehr zu einer Last. Insbesondere, wenn sich der jüngste Verdacht erhärtet: dass sich Katar womöglich nicht nur die Fußball-WM gekauft hat - sondern obendrein noch Geld bezahlte, um sie zu behalten.

Nur noch drei Jahre und ein Monat sind es bis zum Anpfiff. Die Fußball-WM soll den Höhepunkt einer durchchoreografierten Entwicklung markieren. Katar, seit über 150 Jahren von derselben Familie beherrscht, liegt auf den drittgrößten Erdgasreserven der Erde, die Katarer haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Doch die fossilen Rohstoffe sind endlich. Wenn die Quellen versiegen, muss die Wirtschaft der Golfstaaten auf eigenen Beinen stehen.

Den Plan dazu hat der Emir schon entwickelt: Bis 2030 soll Katar zur führenden Sportnation werden.

Entworfen wurde die Fantasie einer Sportweltmacht am Reißbrett. Innerhalb weniger Jahre trug das Emirat Weltmeisterschaften im Schwimmen und im Handball aus, dazu Tennisturniere, Motorrad-WM-Rennen und Radrundfahrten. Bayern München ist dieses Jahr zum neunten Mal hintereinander ins katarische Trainingslager gereist.

Die Mittel scheinen unendlich. Doch der erhoffte Imagegewinn für den Gasstaat blieb bislang aus. Bei der Leichtathletik-WM wollte die deutsche Bronzemedaillengewinnerin im Kugelstoßen, Christina Schwanitz, "nur noch nach Hause". Dass Katar die WM ausrichten durfte, könne nur daran gelegen haben, dass "die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger" gestimmt habe.

Eine Schlüsselrolle in der Strategie Katars spielte lange Zeit der Funktionär Mohamed Bin Hammam. "Wer sich mir in den Weg stellt, dem schlage ich Kopf, Hände und Beine ab", lautete einer seiner Sprüche. Der Manager mit den Geldumschlägen und schwarzen Kassen wurde von den WM-Organisatoren als ihr wichtigster Mann bezeichnet - und doch schließlich fallen gelassen, als zu viele Vorwürfe gegen ihn laut wurden. Im Sommer 2011 sperrte die Fifa Bin Hammam lebenslang für alle Ämter.

Muss Katar bald den nächsten Funktionär aus der Schussbahn nehmen? Nasser Al-Khelaifi, Chef von PSG und dem Medienkonzern BeIN, gelte bei der Herrscherfamilie im Golfstaat mittlerweile als schwer kontrollierbar, so ein Insider. Die zahllosen Vorwürfe gegen den Manager sowie seine Reaktionen darauf würden den Arabern zunehmend peinlich. Khelaifis Aussagen beim Verhör eines französischen Untersuchungsrichters könnten sich, einem Dokument zufolge, das dem SPIEGEL, dem "Guardian" und dem französischen Portal Mediapart vorliegt, als Falschaussagen herausstellen. Der 45-Jährige erklärte das Beweisdokument für gefälscht und kündigte rechtliche Schritte an - bis heute folgenlos.

Richtig unangenehm könnte es für Katar werden, wenn sich Ermittler die Ereignisse in den Jahren 2013 und 2014 näher ansehen. In dieser Zeit arbeitet der US-Jurist Michael Garcia an einer Untersuchung zu den Korruptionsvorwürfen um die WM-Vergabe. Beobachter erhoffen sich davon Beweise für Stimmenkauf und eine Neuausschreibung der Weltmeisterschaft. Zumal allen Beteiligten klar ist, dass den Spielern und Fans kein Sommerturnier bei 50 Grad Celsius zuzumuten ist.

Noch steht die Entscheidung, eine WM erstmals auf den Winter zu verlegen, aus. Die britische Premier League besteht auf ihrem wichtigsten Spieltag direkt nach Weihnachten. Und die Geldeintreiber der Fifa macht die Aussicht auf Konkurrenzereignisse wie Wintersport und American Football nervös.

Am 3. Oktober 2013 tritt das Fifa-Finanzkomitee zusammen. Das Protokoll findet sich im Datensatz der Enthüllungsplattform Football Leaks. Ein kamerunischer Funktionär will demnach wissen, ob Katar bereit sei, mögliche Einnahmeverluste durch die Verschiebung in den Winter auszugleichen. Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke antwortet, die Fifa könne zusätzliche "Vorteile" von katarischen Unternehmen erhalten. Der Franzose beruhigt also seine Kollegen: Es werde mehr Geld aus Katar fließen. Es steht offenbar nur noch nicht fest, auf welchem Weg.