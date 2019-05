Das Video zeigt einen jungen Mann in einer Menge von Demonstranten. Sein Bart sprießt noch unregelmäßig, der Blick wirkt wach. Der Mann hebt einen Stein vom Boden auf und schleudert ihn in Richtung der Polizisten, die versuchen, die Menge in Schach zu halten.

So sieht er also aus, einer der Randalierer unter den G20-Gegnern vom Sommer 2017 in Hamburg. Videmo 360, ein Computerprogramm, analysiert sein Gesicht und gleicht das gesamte Bildmaterial, das der Polizei aus diesen Tagen zur Verfügung steht, damit ab. Die Trefferliste erscheint ein paar Minuten später auf dem Bildschirm.

Ermittler nutzen immer häufiger biometrische Verfahren zur Gesichtserkennung. In Hamburg ist darüber ein Streit entbrannt. Der Datenschutzbeauftragte des Landes verlangt von der Polizei, ihre Datenbank mit mathematischen Modellen menschlicher Gesichter vom G20-Gipfel zu löschen. Die Innenbehörde klagt dagegen. Der Fall liegt beim Verwaltungsgericht, das im Herbst entscheiden will. Das Urteil wird Signalwirkung für