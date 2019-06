An einer der teuersten Adressen des Landes, der Südlichen Seestraße am Starnberger See in Ammerland, steht ein verlassenes Haus. Einst war die Villa strahlend weiß und genauso penibel gepflegt wie die Nachbardomizile. Dann aber wurde sie vernachlässigt. Heute befindet sie sich in einem erbärmlichen Zustand.

Unter dem Einfluss von Wind und Wetter ist ein Balkon eingekracht, von der Holzfassade blättert die Farbe ab, das Dach ist von Moos überwuchert und wird immer feuchter. Scheiben sind zerbrochen, Rollläden hängen schief, Grünzeug wuchert durch Ritzen ins Innere hinein. Drinnen wurde ohne Not eine Renaissance-Holzdecke herausgebrochen, außerdem wurden mehrere Kachelöfen entfernt.

Die Eigentümerin, eine Immobilienmaklerin aus München, hat die denkmalgeschützte Villa in den 1990er-Jahren gekauft und seitdem leer stehen lassen. Sie könnte das Anwesen wegen der Premiumlage wohl für einen zweistelligen Millionenbetrag loswerden. Doch die Frau will das Haus, in dessen Nachbarschaft etliche bekannte