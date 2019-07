David Last gilt als einer der anerkanntesten Fachleute für Navigationstechnik in Europa. Der 79-Jährige war Präsident des britischen Royal Institute of Navigation und Präsident der International Loran Association und ist ein Fellow der Institution of Engineering and Technology. Er hat mehr als 400 Aufsätze zu Fachthemen wie GPS, Loran, Galileo, Argos, Decca Navigator System oder Omega veröffentlicht. Seitdem er als Leiter der Radio Navigation Group an der University of Wales emeritiert ist, tritt er regelmäßig als Fachgutachter vor Gericht auf, wenn über die Aussagekraft von Positions- und Navigationsfällen verhandelt wird.

SPIEGEL: Herr Last, das Galileo-Navigationssystem soll die europäische Antwort auf das amerikanische GPS werden. Dann fielen die Satelliten rund eine Woche lang aus, seit dem 18. Juli läuft es wieder einigermaßen. Was war los?

Last: Ich bin ja hervorragend vernetzt, aber die Betreiber hielten sich die ersten paar Tage lang so bedeckt, als würde es sich um ein Staatsgeheimnis