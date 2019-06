Sie heißen "Rabe", "Adler" oder "Falke". Die Drohnen, mit denen moderne Kriege geführt werden, haben scharfe Augen. Viele von ihnen können jederzeit aus heiterem Himmel zuschlagen. Oft sind sie selbst kaum zu sehen - wohl aber zu hören.

"Game of Drones. Von unbemannten Flugobjekten" heißt eine Ausstellung, die am 7. Juni im Friedrichshafener Zeppelin Museum eröffnet wird. Der portugiesische Komponist Gonçalo F. Cardoso und der niederländische Designer Ruben Pater haben für die Schau ein Tonarchiv geschaffen, das die Klänge von 17 verschiedenen Drohnentypen erfasst. Man kann die Sounds der Drohnen per Knopfdruck abrufen wie bei der Vogelstimmenerkennung. Es gibt Weltgegenden, wo von dieser Unterscheidung abhängt, ob das fliegende Objekt den Tod bringt oder Leben rettet.

Die Ausstellung "Game of Drones" umkreist ihren Gegenstand von allen Seiten, mit einem Drohnenblick: Sie zeigt ihn als Waffe, als Spielzeug, als fliegendes Auge, das helfen kann, Umweltverschmutzungen zu erkennen, oder als