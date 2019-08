Um zu erklären, wie man zum Meister wird, braucht Dieter Bohlen nur 30 Sekunden. "Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben", verrät Bohlen in einem YouTube-Clip. Doch plötzlich rappelt und blinkt sein Smartphone, auf dem Bildschirm erscheint die Coin-Master-App - und mit Bohlens Ruhe ist es vorbei. Der Poptitan muss ganz schnell weg, seinen neuen Titel verteidigen: Er ist jetzt Coin Master.

Das Prädikat hat ihm eine App mit Schweinchen-Icon verliehen. Allein in Deutschland wurde sie in den vergangenen Wochen millionenfach heruntergeladen, in den Bestenlisten der App Stores steht sie ganz oben. Das YouTube-Video mit Bohlen ist Teil einer groß angelegten Kampagne, mit der der israelische Entwickler Moon Active sein Handyspiel derzeit vor allem bei Jugendlichen bewirbt.

Mit dabei sind auch zahlreiche Internetpromis. Die einflussreiche YouTuberin Bianca Heinicke, die auf ihrem Kanal BibisBeautyPalace für Coin Master wirbt, spricht von einem "Gesellschaftsspiel". Ihr Kollege Simon Desue von einem