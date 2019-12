Landschaftsgärtner Julian Maier, 22, aus Donauwörth, 9. Platz im "Landscape Gardening" bei der Berufe-Weltmeisterschaft im russischen Kasan.

Laub und Rasen

SPIEGEL: Das Laub auf dem Rasen kann im Herbst schnell nervig werden. Muss das wirklich weg, oder kann man es liegen lassen? Als Dünger quasi?

Maier: Nein. Die Arbeit muss man sich schon machen. Wenn man das Laub über den Winter liegen lässt, gibt das hässliche gelbe Flecken. Das sieht dann aus wie unter dem Kinderplanschbecken im Sommer.

SPIEGEL: Schade. Und wohin damit?

Maier: Am besten in die Biotonne oder auf den Kompost. Wenn man den Igeln etwas Gutes tun will, sollte man in irgendeiner Ecke einen Haufen zusammenrechen und ihn da liegen lassen. Das ist ein schöner Rückzugsort für die Tiere.

SPIEGEL: Eignet sich das Laub als Frostschutz? Bei Rosen zum Beispiel? Oder im Beet?

Maier: Ich würde im Herbst eher Rindenmulch aufschütten oder Tannenzweige nehmen. Die eignen sich deutlich besser als Laub. Außerdem muss man es dann im Frühjahr