SPIEGEL: Herr Professor Neitzel, es gibt in Deutschland bisher kaum Forschungen zur Geschichte der Geheimdienste, woran liegt das?

Neitzel: Die Intelligence Studies, die Geheimdienstforschung, kommt aus Großbritannien. Die Geheimdienste dort hatten schon früh zivile Direktoren, die Gesellschaft hielt das Thema für relevant, und so kam es auch in die Universitäten. Auch die Militärgeschichte insgesamt, deren Unterthema die Geheimdienstgeschichte ist, hat in Großbritannien eine größere Selbstverständlichkeit als in Deutschland.

SPIEGEL: In Filmen, Romanen und Sachbüchern sind Spione und Agenten hierzulande ebenfalls enorm populär – warum nicht in der Forschung?



Neitzel: BND und Bundeswehr haben historisch bedingt in der Gesellschaft einen schweren Stand. Das überträgt sich auf die Geschichtswissenschaft. Wenn ein deutscher Historiker sich mit der hiesigen Geheimdienstgeschichte befasst, dann ist sehr wahrscheinlich, dass er mit moralischem Impetus zu dem Schluss kommt: Es war alles noch viel schlimmer als gedacht. Auch deshalb entstehen die großen Forschungsarbeiten zur Geheimdienstgeschichte eher in England.

SPIEGEL: In der frühen Neuzeit hingen Spionage und Diplomatie eng zusammen. Mit der Zeit wurde geheimdienstliche Aufgabe immer mehr eine Domäne des Militärs. Wo verorten Sie die Geheimdienste heute?