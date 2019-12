Der deutsche Kleinanleger ist ein Mysterium: Gern und oft klagt er über Niedrig- und Nullzinsen und schiebt die Schuld dafür der Europäischen Zentralbank (EZB) zu. Trotzdem parken die Bundesbürger fast ein Viertel ihres aktuell 6,2 Billionen Euro großen Geldvermögens auf Giro- und Tagesgeldkonten, die wenig bis keine Zinsen abwerfen. Aktien dagegen werden traditionell verschmäht, obwohl sie langfristig eindeutig die bessere Anlagealternative sind.



Warum ist das so? Michael Grote, Corporate-Finance-Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, ist dem Phänomen zusammen mit Wissenschaftlern der Frankfurter Goethe-Universität nachgegangen. Seine aktuelle Studie "Zum Rätsel der Aktienmarktteilnahme in Deutschland" kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

SPIEGEL: Professor Grote, seit Langem ist bekannt, dass die Deutschen Aktien weitgehend ignorieren. Wieso braucht es dazu eine Studie?

Grote: Studien über das Anlageverhalten sagen oft nur das aus, was wir ohnehin schon wissen.