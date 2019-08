SPIEGEL: Sie arbeiten als Diplompädagogin in einer Beratungspraxis für Familien und bieten auch Coaching in Erziehungsfragen an. Wie häufig kommen Eltern zu Ihnen, weil sie Angst vor dem Schulstart des Kindes haben?



Anja Militzer: Das kommt häufiger vor. Neben expliziten Erziehungsproblemen, also Anliegen wie: "Mein Baby will nicht schlafen", ist das ein häufiger Beratungsanlass, den ich in der Praxis erlebe. Die Eltern sind unsicher, ob ihr Kind das schafft.

SPIEGEL: Mit welchen Sorgen kommen die Eltern zu Ihnen?

Militzer: Eltern haben zum einen Angst, dass das Kind gar nicht in die Schule gehen will. Bis zum Schuleintritt hat das Kind ja erst mal keine Verpflichtungen. Wenn es mal nicht zum Kindersport will, ist das in Ordnung. Aber plötzlich ist da diese gesetzliche Schulpflicht. Und die Eltern wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn ihr Kind sich weigern sollte, zur Schule zu gehen. Zusätzlich fürchten sie, dass das Kind in der Schule einfach untergeht. Einige machen