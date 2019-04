Besuche eines Ministers bei Fachpolitikern der eigenen Fraktion sind in aller Regel Heimspiele. Das gilt jedoch nicht für Horst Seehofer, wie der Bundesinnenminister am vergangenen Freitag feststellen musste. Um 10.30 Uhr traf Seehofer die Innenpolitiker der Union in Saal 2.400 des Berliner Paul-Löbe-Hauses. Wo normalerweise der Haushaltsausschuss um das Milliardenbudget des Bundes ringt, musste Seehofer sein wohl wichtigstes politisches Vorhaben verteidigen, das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.

Die Runde geriet zum Tribunal. Reihum machten die Innenpolitiker ihrem Unmut über das Paket aus insgesamt drei Gesetzen Luft, über das Seehofer wochenlang mit der SPD gerungen hatte. Die Sozialdemokraten hätten das Abschiebegesetz weichgespült, klagten die Unionsabgeordneten, aus den dringend nötigen Verschärfungen der Abschiebungsregeln sei nichts Rechtes geworden. Völlig inakzeptabel seien die Vorschläge von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil für die Sprach- und Ausbildungsförderung von Asylbewerbern.