Das war eine WG, die bis heute ihresgleichen sucht: Hegel, Hölderlin und Schelling im Tübinger Stift, drei große, immer noch leuchtende Namen der Geistesgeschichte, im Wintersemester 1790/91 als Studenten in einem Schlafsaal vereint. Gemeinsam vertilgten die schwäbischen Jünglinge die billige Studentenkost, liefen durch "stinkende Gassen", saßen in "engen und dunklen Zimmern" und "niedrig drückenden Sälen", so beschrieb es der 20-jährige Hegel, und exerzierten so gelangweilt wie unterfordert die zeitgenössischen theologischen Wahnsysteme. Manches von dem Schwindel, der Hegel-Leser zuverlässig befällt, ist sicher auf dieses schwäbische Institut der Scholastik zurückzuführen, das abstraktes Denken trainierte, Klarheit des Schreibens aber eher verhinderte – einer Koranschule ähnlicher als einem heutigen Gymnasium.

Doch wer bildungswillig und begabt, aber nicht von Adel oder finanziell bevorzugt war, dem blieb in dieser Zeit im Herzogtum Württemberg eben nur die Ausbildung zum Pfarrer oder Lehrer.