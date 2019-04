Kevin Poe, Verwaltungschef des Jackson County in Georgia, ist kein Freund des Internets. Es interessiert ihn nicht, warum und wie es funktioniert. Das Internet ist für ihn ein Werkzeug; es soll seinen Dienst tun, mehr nicht. In den ersten beiden Märzwochen war Poe jedoch gezwungen, sich mit dem Internet zu beschäftigen, über mehrere Stunden jeden Tag, selbst am Wochenende. Poe lernte in dieser Zeit mehr über das Netz, als er jemals wissen wollte; er lernte auch viele neue Begriffe.

Ransomware ist ein solcher Begriff. Das Wort beschreibt Erpressersoftware, die über das Internet in Computer geschleust wird. Ein anderes Wort, das Poe in sein Vokabular aufnahm: Bitcoin. So heißt die bekannteste virtuelle Währung, die in reale Geldscheine umgetauscht werden kann.

Ryuk ist ein weiteres Wort. In den ersten Tagen der Krise sprach Poe es meist falsch aus, er sagte "Ryunk", weil das Wort ihm so fremd war. Ryuk ist eine Figur aus dem japanischen Comic "Death Note", eine Art Dämon, der aus Langeweile