Was geht in München vor? In München soll irgendetwas geschehen sein. Etwas Illegales, Rebellisches. Die Studenten hätten sich erhoben, erzählt man. Viele tausend Flugblätter seien verteilt worden. Anschriften stünden an den Mauern: 'Nieder mit Hitler! Es lebe die Freiheit!'. Wir horchen herum. Wir brennen, Genaueres zu erfahren ... Die Wahrheit! Die Wahrheit wollen wir wissen."

Als Ruth Andreas-Friedrich, Angehörige eines kleinen Berliner Widerstandszirkels (zum Artikel), diese Zeilen am 10. März 1943 in ihr Tagebuch eintrug, waren drei der Studenten schon hingerichtet, zwei weitere und ihr Professor sollten wenige Woche später ermordet werden, die Weiße Rose war zerschlagen.

Angefangen hatte alles mit Diskussionen in einem Münchner Freundeskreis. Seinen Kern bildeten die Medizinstudenten Hans Scholl und Alexander Schmorell; dazu gehörten später auch Hans' Schwester Sophie, die Medizinstudenten Christoph Probst und Willi Graf und der Philosophieprofessor Kurt Huber.

Hans Scholl, Jahrgang 1918,