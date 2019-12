Als der Augenarzt Thomas Damms den Käseladen in der Lüneburger Innenstadt betritt, erwartet ihn die Inhaberin schon. "Sie haben Post für mich, habe ich gehört", sagt Damms, zwei Kunden blicken neugierig herüber. Martina Hensel, die Besitzerin des Ladens, reicht zwei Briefe über den Tresen.

Im ersten: eine Chipkarte, der sogenannte elektronische Heilberufeausweis. Mit ihm kann sich Damms als Arzt ausweisen, etwa in der Apotheke, wo er damit an rezeptpflichtige Medikamente käme. Oder digital, im Gesundheitsnetz, das gerade entsteht. Im zweiten Brief befinden sich die dazugehörigen PIN- und PUK-Nummern für die Karte.

Doch nicht Arzt Damms hat die Dokumente beantragt, sondern Journalistinnen von SPIEGEL und NDR, unter seinem Namen und mit seinem Wissen. Das Experiment beweist: Der Zugang zu dem angeblich sicheren Netzwerk für Ärzte, Kliniken und Krankenkassen ist auch für Unbefugte möglich.

Die sensible Post ließ das Rechercheteam nämlich nicht in Damms Lüneburger Augenarztpraxis schicken, sondern