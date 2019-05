Reinhard Busse ist Experte für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin.

SPIEGEL: Herr Professor Busse, Ihrer Meinung nach gibt es in Deutschland zu viele und zu kleine Krankenhäuser. Was stört Sie?



Busse: Wir haben eine Überversorgung, die enorm viel Geld verschlingt und zugleich die medizinische Qualität verschlechtert. Das befeuert den Pflegenotstand, weil zu viele Krankenhäuser um Personal konkurrieren. Im Ergebnis haben alle Kliniken zu wenige Pfleger und Ärzte, sodass die Betroffenen die Freude an ihrer Arbeit verlieren.

SPIEGEL: Wie kommen Sie darauf, dass die Qualität leidet?

Busse: Ein Beispiel: Von 100 wegen eines Herzinfarkts stationär eingelieferten Patienten sterben in Deutschland im Durchschnitt fast 8. In Dänemark sind es 4, also nur ungefähr halb so viele. Umgerechnet bedeutet das jedes Jahr 7000 Tote mehr in Deutschland – Menschen, die leben würden, wenn bei uns dänische Verhältnisse herrschten.

SPIEGEL: Was macht Dänemark besser?