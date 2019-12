SPIEGEL: In Berlin werden Partys gefeiert, bei denen man nüchtern bleibt, in New York und anderswo gibt es erste Bars, die nur alkoholfreie Drinks servieren. Was ist da passiert?

Meyer: Ich sehe eine Goldgräberstimmung – bei Firmen, die sogenannte alkoholfreie Spirituosen auf den Markt bringen. Sie haben erkannt, dass in diesem Geschäft ungeheure Margen stecken. Alkoholhandel ist ja schwierig, weil in vielen Ländern völlig unterschiedliche Regeln herrschen. Ohne Alkohol ist das ein einfacheres Geschäft.

SPIEGEL: Das sich offenbar lohnt.

Meyer: Ja. Sie müssen keine Alkoholsteuer bezahlen – trotzdem sind die Produkte oft genauso teuer wie die mit Alkohol.

SPIEGEL: Schmeckt alkoholfreier Gin?

Meyer: Nein. Auf keinen Fall. Sie können ihn nicht pur trinken – das war jedenfalls bei allem so, das ich probiert habe.

SPIEGEL: Eine Fehlentwicklung also?

Meyer: Im Moment sind das für mich noch des Kaisers neue Kleider. Sehen Sie: Der Alkohol ist ja Geschmacksträger. Wie genau diese Firmen den Alkohol entziehen