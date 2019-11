New York an einem Sonntagmorgen im November. Auf einer Brücke steht ein Meer von Läufern, darunter ein Mann in einem petrolfarbenen Shirt. Auf seiner Brust trägt er die Startnummer 443. Die Eliteläufer, die an dieser Stelle ihre Namen und sämtliche Sponsorenlogos tragen, positionieren sich auf der anderen Straßenseite.

Um 9:40 Uhr fällt der Startschuss. Girma Bekele Gebre, 26, rennt los, über die Straßen von Staten Island, Brooklyn, Queens und der Bronx bis nach Manhattan, über fünf Brücken und fast 400 Höhenmeter. Für Weltrekorde ist die 42,195 Kilometer lange Strecke nicht geeignet, für besondere Geschichten schon – wie die des jungen Äthiopiers.

Er kommt als Dritter ins Ziel, nach 2 Stunden, 8 Minuten und 38 Sekunden. Als er die Ziellinie im Central Park überquert, ist er völlig entkräftet. Ein Betreuer stützt ihn, Gebre muss sich übergeben. Die Zuschauer bejubeln ihn, ohne zu wissen, wen sie da gerade eigentlich feiern. Auch für die TV-Kommentatorin ist er ein Rätsel. Deshalb sagt sie