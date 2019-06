SPIEGEL: Machen Einwanderer die Bevölkerung in ihrer neuen Heimat dümmer?



Jakob Pietschnig: Die Fakten sagen: nein. Wir haben keinen Zusammenhang zwischen der Zahl der Einwanderer und dem mittleren Intelligenzquotienten der Gesamtbevölkerung festgestellt.

SPIEGEL: Wie kamen Sie darauf, diese Frage zu untersuchen?

Pietschnig: Weltweit hat der Intelligenzquotient im 20. Jahrhundert um fast 30 Punkte zugenommen. Wir nennen das den "Flynn-Effekt". Die IQ-Tests mussten ständig nachjustiert werden, damit die Menschen im Mittel weiterhin 100 Punkte erreichen und nicht alle als hochbegabt gelten. Seit den Neunzigerjahren geht die Zunahme jedoch langsamer vonstatten. In manchen westlichen Ländern hat sie sich sogar umgekehrt, auch die Intelligenz der Deutschen und Österreicher sinkt. Manche Forscher vermuten, die Migration sei schuld an diesem "Anti-Flynn-Effekt". Ich wollte wissen, was an dieser These dran ist.

SPIEGEL: Wie sind Sie vorgegangen?

Pietschnig: Wir haben uns mehr als zwei Millionen Testergebnisse