Es gibt wenige Menschen, die unser Leben so geprägt haben wie Lawrence "Larry" Page: Ohne Google wäre das Internet nicht vorstellbar. Seine Visionen vom allgegenwärtigen Zugriff auf alle Informationen, von selbstfahrenden Autos, der digitalen Kartographierung der Welt, haben den Konzern zur ersten Supermacht des digitalen Zeitalters geformt.



Page und sein Google-Mitgründer Sergey Brin haben sich nun aus der operativen Führung des Google-Mutterkonzerns Alphabet zurückgezogen. Den Konzern werden sie weiterhin prägen, sie besitzen weiterhin die Stimmenmehrheit und bestimmen damit die Richtung.



Page wird sich nun wohl noch mehr auf die großen Linien konzentrieren, auf die großen technologischen Entwürfe, an denen Google und seine Schwesterfirmen bereits arbeiten: Quantencomputer, Krebsfrüherkennung, Roboter. Auf neue Visionen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder weltweit zu spüren sein werden.



Entsprechend wegweisend ist ein Einblick in sein Denken. Aber es ist nicht leicht, Larry Page zu treffen. Er meidet die Öffentlichkeit mit großem Aufwand. In den vergangenen 20 Jahren hat er nur gut eine Handvoll Interviews gegeben, seit 2016 gar keins mehr. Eines der letzten dem SPIEGEL, erschienen im Herbst 2015, das unten nochmal wiedergeben wird.



Es war ein ausführliches, auch heute noch erhellendes Gespräch über seine Vision nicht nur für den Konzern Google, sondern die Zukunft im Allgemeinen, den Weg der Menschheit. Denn das ist tatsächlich der Rahmen, in dem sich sein Denken bewegt: Die Zivilisation als solche, die gesamte Menschheit. Page macht daraus keinen Hehl, im Gegenteil, die Welt zu verändern ist sein erklärtes Ziel. "Mein ganzes Streben geht dahin herauszufinden, wie die Zukunft aussehen kann, und sie dann zu erschaffen", so sagte er es bei der Begegnung 2015.



Er kritisiert, dass es den meisten Unternehmen an Ambitionen fehlt und beklagt den mangelnden Zukunftsoptimismus der Menschen, vor allem der Deutschen. Schon immer hat Page deswegen von seinen eigenen Mitarbeitern unerbittlich größere Anstrengungen, mehr Mut eingefordert.



Mitunter scheint es, als sei Page in einem anderen Universum unterwegs als selbst seine besten Wissenschaftler. Wenn er bei einem Brainstorming-Meeting wieder einmal auf wilde Ideen drängt, können sich seine Mitarbeiter manchmal solche halb sarkastischen, halb bewundernden Bemerkungen nicht verkneifen: "Larry ist mal wieder in die Zukunft gereist und nur zurückgekommen, um uns nun zu erzählen, wie es da aussieht."

Aber Ideen allein reichen ihm nicht, sie müssen auch perfekt ausgeführt sein. Bei Google machen deswegen Witze wie diese die Runde: Ein Ingenieur hat einen Termin bei Page, um ihm seine weltbewegende Erfindung vorzustellen, eine Zeitmaschine. Als der Ingenieur nach einem Verlängerungskabel sucht, um seine Erfindung anzuschließen, fragt Page nur naserümpfend: "Warum braucht das Ding denn einen Stecker?"

Wenn man Page trifft, begegnet man einem höflichen, ruhigen Mann, ein wenig fahl im Gesicht und obwohl kaum Mitte vierzig, doch schon stark ergraut. Er spricht leise und unaufgeregt, wirkt wie das Gegenteil der üblichen Alphamännchen, die es normalerweise an die Spitze großer Konzerne schaffen und von denen erwartet wird, dass sie sich ständig auf die Brust trommeln und ihre eigene Großartigkeit in die Welt posaunen.

Page ist introvertiert, fühlt sich oft unwohl in sozialen Situationen, war als Kind ein Nerd, ein Außenseiter. Sein Chefbüro liegt zum Zeitpunkt dieses Treffens versteckt am Ende eines langen Flurs im vierten Stock des Konzernhauptquartiers in Mountain View, Nordkalifornien, rund eine Autostunde südlich von San Francisco. Es ist leicht, daran vorbeizulaufen, denn es fehlen fast alle klassischen Insignien eines mächtigen Konzernführers: die zahlreichen Vorzimmerdamen, die eleganten, schweren Möbel, die grandiosen Räume. Stattdessen ein simples Zimmer, kaum mehr als 25 Quadratmeter, dunkelgrauer Teppich, heller Holzschreibtisch, gekennzeichnet nur mit einem weißen Namensschild kaum größer als eine CD-Hülle.

Vor der Tür sieht es aus wie in einem unaufgeräumten Studentenzimmer. An diesem einen Morgen etwa lehnt ein schwarzes Rennrad an der Wand, ein voll behangener mobiler Kleiderständer steht mitten im Gang, und aus unerfindlichen Gründen liegen drei Motorradhelme auf dem Boden. Die Besuchercouch ist leicht abgewetzt und wirkt, als sei sie seit den Neunzigerjahren nicht mehr ausgetauscht worden. Ein paar Meter weiter arbeiten der Finanzvorstand, die YouTube-Chefin und andere Führungskräfte in noch kleineren, kastenförmigen Minibüros mit verglaster Front. Es ist totenstill.

Page spricht im immer gleichen, gemächlichen Tempo mit raspelnder Stimme. Vor einigen Jahren wurde eine Immunkrankheit bei ihm diagnostiziert, die seine Stimmbänder beschädigte. Inzwischen hat sich seine Stimme stabilisiert, doch er verändert selten die Lautstärke oder den Tonfall. Das kann irreführend sein, den Anschein erwecken, als plätschere das Gespräch dahin, als habe er einen Gedankengang beendet, um dann aber doch unbeirrt weiterzureden.