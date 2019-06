So eine katholische Heiligsprechung ist eine komplizierte Sache, sie kann Jahrhunderte nach dem Ableben des Kandidaten in Anspruch nehmen. Doch als Thomas von Aquin am 18. Juli 1323 das Prädikat "heilig" verliehen wurde, war der "doctor angelicus", der "engelsgleiche Doktor", gerade einmal 50 Jahre verblichen.

Und noch etwas war ungewöhnlich: Der Hochschullehrer und Denker Thomas von Aquin wurde zu Lebzeiten nicht vom Volke verehrt, sondern war nur wenigen lateinkundigen Gebildeten bekannt. Anders als sonst von Heiligen verlangt, sind von dem Gelehrten aus Mittelitalien keine Wunder überliefert. Nicht einmal mit einem Märtyrertod konnte Thomas aufwarten. Johannes XXII. fand dennoch Gründe für die Heiligsprechung: Thomas habe so viele Wunder vollbracht, wie er Quaestiones gelöst habe, entschied der Papst in Avignon.

"Quaestiones", Fragestellungen, waren so etwas wie die intellektuelle Währung des Hochmittelalters. Und Thomas war in dieser Hinsicht unbeschreiblich reich. Wie keiner vor ihm wusste er Antworten auf die zentrale theologische Frage seiner Epoche: Wie ließen sich die Worte der Bibel und die Lehren der Kirchenklassiker mit der Logik, dem rationalen Erkenntnisanspruch der antiken Denker vereinbaren?

Kürzer gesagt: Wie passten Augustinus und Aristoteles zusammen? Blieb der Glaube nur Glaube, oder ließ er sich wissenschaftlich untermauern?