Es gibt Worte des Jahres, Menschen des Jahres, Sätze des Jahres. Bei Greta Thunberg kommt alles zusammen. Das wichtigste Wort des Jahres setzt das Thema das Jahres, es ist der "Klimawandel".

Die Person des Jahres ist eine Jugendliche, die am 3. Januar ihren 16. Geburtstag gefeiert hat. Greta Thunberg ist in diesem Jahr zur bedeutendsten Klimaaktivistin der Welt geworden, zu einer historischen Figur.

Zwei Sätze sind es vor allem, die sie dazu gemacht haben. Ein Satz fällt Ende Januar, Greta Thunberg ist beim Weltwirtschaftsforum in Davos und sagt den dort versammelten Wirtschaftsführern: "I want you to panic", ich möchte, dass ihr in Panik geratet. Der zweite Satz fällt auf der Klimakonferenz der Uno im September in New York, diesmal hat Greta die politischen Machthaber vor sich: "How dare you", wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr Älteren uns Kindern die Zukunft rauben?

Der erste Satz, der in Davos, bringt Greta Zuspruch, ja Begeisterung ein, der zweite Wut. Die Geschichte der Greta Thunberg