Von Laura Backes, Tobias Becker, Lothar Gorris, Judith Horchert, Anna-Lena Jaensch, Alexander Kühn, Ann-Katrin Müller, Miriam Olbrisch, Maximilian Popp, Marcel Rosenbach, Christoph Scheuermann und Katja Thimm





Es gibt ein Foto, das Ende März bei einer "Fridays for Future"-Demonstration in Berlin aufgenommen wurde. Zu sehen sind junge Leute, auffallend mehr Mädchen als Jungs, die Münder sind weit geöffnet, sie schreien Slogans, ein paar von ihnen haben noch Zahnspangen. Ein Mädchen hat, so wirkt es zumindest, voller Inbrunst die Augen geschlossen. Vor sich her tragen sie ein Spruchband: "Our house is on fire." Unser Haus brennt.

Nur eine der Demonstrantinnen scheint nicht so richtig dazuzugehören, sie ist kleiner als alle anderen. Sie bildet das Zentrum des Bildes. Wie sie da so steht, mittendrin und doch allein, erinnert es ein wenig an Leonardo da Vincis Gemälde "Das Abendmahl". Ihr Blick ist abgewandt, ihr Mund geschlossen, das Haar zu Zöpfen geflochten. Es ist Greta Thunberg mit ihrem Greta-Thunberg-Gesicht,