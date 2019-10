Angefangen hat alles am 20. August 2018: An diesem ersten Tag saß Greta Thunberg, kaum 1,50 Meter groß, Zöpfe, lila Rucksack, mit einem Schild in der Hand vor dem Schwedischen Reichstag: "Skolstrejk för klimatet" stand darauf: "Schulstreik für das Klima". Ein paar Wochen später fragte der SPIEGEL: "Formiert sich gerade eine neue Bewegung?"

Seitdem gingen Hunderttausende für den Klimaschutz auf die Straße, nicht nur in Schweden, sondern weltweit, nicht nur die Jungen, sondern längst auch die Alten. Inzwischen hat Greta den Alternativen Nobelpreis erhalten: "Mit Greta Thunberg ehren wir eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft weltweit und weisen gleichzeitig auf die Kraft eines jeden Menschen hin, politisch etwas zu verändern", sagte Ole von Uexküll, Direktor der Stiftung.

Aber es gibt auch Gegenstimmen - Menschen, die das Auftreten von Greta daneben finden, denen die Forderungen von "Fridays for Future" zu extrem sind. Wie beeinflussen Greta Thunberg und die Bewegung, die sie losgetreten hat, das Familienleben? Wie verändern sich Gespräche? Beziehungen? Wie das Verhalten? Hier kommen sechs ganz unterschiedliche Leute zu Wort.