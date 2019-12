Am Freitagabend lief im Westfernsehen Mutters Lieblingssendung. "Aktenzeichen XY ... ungelöst" mit Eduard Zimmermann. Danach, so gegen halb zehn, musste Knut Kreuch die sechs Treppen in dem Neubaublock nach unten laufen, um die Waschmaschine auszustellen.

Auf halber Strecke ging das Licht aus, und Knut, mit seinen 13 Jahren, tappte im Dunkeln nach unten. Gott sei Dank, dass du in der DDR lebst, dachte er sich, denn du bist ja eingemauert. Hierher, nach Gotha, kommen sie nicht, die Räuber und Mörder aus dem Westen.

Doch dann, an einem Freitagmorgen im Dezember 1979, verbreitete sich plötzlich ein Gerücht in der Stadt. Zuerst schnappte es seine Mutter auf. Sie war Verkaufsstellenleiterin am Gothaer Hauptmarkt und erfuhr es von ihrer Kundschaft. Jeder hatte irgendeinen Bekannten, der im Schloss arbeitete, jeder hatte irgendetwas gehört.