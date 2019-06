Der drohende Untergang der Großen Koalition übt auf manche ihrer Protagonisten offenbar eine belebende Wirkung aus. Kanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) jedenfalls sind auf einmal von Tatendrang erfüllt, ausgerechnet in einem Bereich, den das schwarz-rote Bündnis zwei Legislaturperioden lang nahezu ignoriert hat.

Das Trio kam in den vergangenen Tagen überein, die Wirtschaft nun doch steuerlich zu entlasten – trotz knapper werdender Mittel. Ausgelöst wurde der Sinneswandel nicht allein durch das chronische Drängen der Unternehmerschaft, wie es etwa am vergangenen Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie wieder einmal zu beobachten war. Da mahnte, nicht zum ersten Mal, BDI-Chef Dieter Kempf, dass Deutschland auf dem Weg zum Höchststeuer-Standort sei. Merkel und ihre Minister treibt vor allem die Erkenntnis, dass die Bundesregierung den Steuerrabatten in anderen Ländern, insbesondere den USA, etwas entgegensetzen muss.