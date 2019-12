Es dämmert über der alten Schmiede von Gretna Green, als die letzte Hochzeit des Tages ihren Lauf nimmt. Vom Shop gegenüber, den auch an diesem dritten Advent wieder die Chinesen überrannt haben, ist die Kassiererin rübergeschlurft, um als Trauzeugin zu fungieren. Die gelangweilte Standesbeamtin kritzelt die Personalien auf ein DIN-A5-Blatt. Danach wird es für acht Minuten feierlich in dem etwas klammen Raum, wo Schüreisen an den Wänden hängen und ein wuchtiger Amboss in der Mitte steht.

Es treten ein: Keith und Caroline, nicht mehr ganz jung, aber sehr aufgeregt. Er in Schwarz, sie in Weiß. Aus der betagten Musikanlage tönt blechern Jimmy Radcliffe: "Don't go away, don't you leave me, or I'll cry 'til the end of time." Caroline tupft sich die Wangen.

Rund vier Stunden lang sind sie und ihr Zukünftiger von Shropshire, Mittelengland, hierher ins schottische Gretna Green gefahren. "Musste sein", sagt Keith, als sie später draußen in der Kälte stehen. "Haben wir lange von geträumt." So wie Tausende