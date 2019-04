Die erfolgreichste politische Tat in der Geschichte der Bundesrepublik war nicht die Wiedervereinigung unter Helmut Kohl. Es waren auch nicht die Ostpolitik Willy Brandts oder Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft. Den größten Wahlsieg der Nachkriegszeit errang vielmehr Konrad Adenauer, nachdem er 1957 die moderne Rentenversicherung geschaffen hatte. Es war das erste und bislang einzige Mal, dass eine Partei die absolute Mehrheit erringen konnte.

Möglicherweise ist das der Grund, warum Union und SPD für kein anderes Thema derart zu brennen scheinen wie für die gesetzliche Alterssicherung. Mütterrente I und Mütterrente II, Rente mit 63 und Invalidenrente, doppelte Haltelinie und Rentengarantie: Auf kaum einem anderen Feld haben die Regierungsparteien in den vergangenen Jahren so viel reformiert und korrigiert, nirgendwo sonst wurde so viel Geld ausgegeben. Die verschiedenen Rentenpakete der Großen Koalition verschlingen inzwischen hohe zweistellige Milliardensummen, und es ist so gut wie