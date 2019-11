Berlin-Wedding, ein paar Tage nach der Landtagswahl in Thüringen. Einige Mitglieder der Grünen Jugend sitzen an einem Holztisch in einem Wahlkreisbüro einer grünen Landtagsabgeordneten beisammen, sprechen über die AfD, den Mauerfall, Feminismus, Heteronormativität. Was man in diesen Kreisen eben so bespricht. Die Bundespartei heißt hier nur "die Alt-Grünen". Klar, das klinge ein wenig despektierlich, sei aber nicht so gemeint, versichert ein junger Grüner.

Jung gegen Alt, auch bei den Grünen. In den vergangenen Monaten zeigte sich ein Riss in der Partei, der schon bald das Zeug zum größeren Konflikt haben könnte. Denn es geht um das Selbstverständnis der Grünen als Partei der Aufklärung.

Beispiel Homöopathiedebatte. Auf dem Parteitag wollten 250 Delegierte, darunter auch Mitglieder der Grünen Jugend, einen Antrag durchsetzen, der sich gegen Homöopathie als Kassenleistung ausspricht. Der Antrag barg politischen Sprengstoff.

"Viele Alt-Grüne befürworten die Anwendung von Homöopathie, bei uns