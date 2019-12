Auf dem Tisch steht ein angeknabberter Schoko-Nikolaus, drum herum liegen Matchbox-Autos, ein gepunktetes Windrädchen – und ein paar Blätter mit amtlichem Stempel. Seit vier Jahren sind Martin und Tom Schmidt Pflegeeltern von Noah(*). Seit vier Jahren bekommen sie immer wieder Post vom Amtsgericht. Denn Noahs Mutter hatte eine Woche nachdem sie der Pflegeelternschaft zugestimmt hatte, ihre Meinung wieder geändert. Seitdem kämpft sie dafür, dass Noah zu ihr zurückkommt, obwohl sie nicht einmal ihr 14-tägliches Besuchsrecht und die verabredeten Telefonate mit ihm einhält.

Noah ist sechs Jahre alt und hat in seinem kurzen Leben schon viel durchgemacht. Seine Mutter war bei seiner Geburt 16 Jahre alt, sie war mit dem Kind überfordert. Noah verbrachte, ausgelöst durch Interventionen des Jugendamts, längere Zeit in diversen Mutter-Kind-Einrichtungen, dreimal kam er in eine Kurzzeitpflege, berichtet Schmidt.

Die Polizei musste mehrmals kommen, der neue Ehemann hatte die Mutter geschlagen. Der Junge