Ralph Brinkhaus hat in der CDU nicht den Ruf, ein Freund klarer Positionen zu sein. Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion wartet gerne ab, was die Mehrheit der Abgeordneten will, bevor er selbst sagt, was er denkt. In einer Frage aber ist das anders. Brinkhaus hat nie einen Zweifel daran gelassen, was er von den SPD-Plänen für eine Grundrente hält: gar nichts.

Dass die Große Koalition seit Monaten erfolglos um einen Kompromiss ringt, hat auch mit Brinkhaus zu tun. Die SPD hoffte noch, die Große Koalition werde in dieser Woche eine Einigung schmieden, da erklärte Brinkhaus am Dienstag vor seiner Fraktion, die Union dürfe sich nicht daran beteiligen, die Rentenkasse immer weiter zu belasten. Es wunderte wenig, dass die zuständige Arbeitsgruppe sich am Mittwoch ohne Einigung vertagte, wieder einmal. Brinkhaus' Fraktion hatte noch eine Reihe offener Fragen angemeldet.

Die Sozialdemokraten dürfen das als Affront verstehen, schließlich knüpfen sie den Fortbestand der Großen